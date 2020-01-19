Туристам в турецких отелях будут обязаны рассказывать о составе блюд

Все турецкие отели будут обязаны указывать все ингредиенты блюд и напитков. Фото: pixabay

Все турецкие отели будут обязаны указывать все ингредиенты блюд и напитков. Фото: pixabay

В 2020 году в Турции вступил в силу закон, согласно которому все турецкие отели будут обязаны указывать все ингредиенты блюд и напитков.

Теперь все заведения общественного питания, в том числе рестораны при гостиницах, будут обязаны информировать потребителей о составе каждого блюда. Речь идет, в том числе, и об алкогольных напитках.

Как сообщают РИА Новости, в ресторанах при отелях будут устанавливать для каждого блюда таблички с указанием состава, калорийности и срока хранения. Отдельно гостей будут предупреждать о продуктах в составе блюда, вызывающих аллергию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции. Согласно итогам прошлого года, количество сделок по покупке турецкого жилья российскими гражданами выросло на 26%.