Неизвестный открыл стрельбу на Гавайях, погибли полицейские

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям из огнестрельного оружия в городе Гонолулу на острове Оаху в штате Гавайи, Соединенные Штаты. Все произошло в воскресенье, 19 января.

Как сообщает ТАСС, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались остановить злоумышленника. Согласно данным местных СМИ, на месте происшествия погибли два правоохранителя. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого. На месте происшествия работают спецназ и агенты ФБР.

Причины поступка злоумышленника пока неизвестны — их установят при его поимке и последующем допросе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист выстрелил в пассажира в Петербурге.