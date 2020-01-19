Неизвестный открыл стрельбу на Гавайях, погибли полицейские

Неизвестный открыл стрельбу на Гавайях, погибли полицейские
Гонолулу. Фото: pixabay

Неизвестный мужчина начал стрелять по людям из огнестрельного оружия в городе Гонолулу на острове Оаху в штате Гавайи, Соединенные Штаты. Все произошло в воскресенье, 19 января.

Как сообщает ТАСС, мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции, которые пытались остановить злоумышленника. Согласно данным местных СМИ, на месте происшествия погибли два правоохранителя. Полиция продолжает разыскивать подозреваемого. На месте происшествия работают спецназ и агенты ФБР.

Причины поступка злоумышленника пока неизвестны — их установят при его поимке и последующем допросе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист выстрелил в пассажира в Петербурге.

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