Специалисты Роспотребнадзора предупреждают об опасности клещей зимой

Эпидемиологической опасности, как весной и летом, из-за разбуженных солнцем клещей не возникнет. Фото: pixabay.com

Эпидемиологической опасности, как весной и летом, из-за разбуженных солнцем клещей не возникнет. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, что в связи с аномальной теплой зимой, могут наблюдаться единичные случаи активизации клещей.

Специалист ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина объясняет, что на поведение клещей влияет окружающая среда. Солнечный свет способен прогреть определенную область земли, что спровоцирует активность клещей. Однако, так или иначе, это будет лишь единичный случай.

В целом, передает радиостанция Sputnik, для массового выхода клещей из «спячки», к счастью, еще очень холодно. Для активности им необходимо, чтобы воздух прогрелся хотя бы до +8…+10 градусов тепла. Сейчас вероятность «подцепить» клеща крайне мала.

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