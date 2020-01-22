Власти Ленобласти рассказали финской журналистке о бесплатных обедах для младших школьников

Уже сейчас больше 20% учащихся начальной школы в Ленобласти обедают бесплатно. Фото: pixabay.com

Уже сейчас больше 20% учащихся начальной школы в Ленобласти обедают бесплатно. Фото: pixabay.com

Заместитель главы правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов рассказал о том, как планируют вводить бесплатное питание в начальных классах областных школ.

Такой вопрос члену правительства задала журналистка из Финляндии. Отметим, что предложение по обеспечению бесплатными горячими обедами школьников младших классов озвучил президент Владимир Путин в послании, адресованном Федеральному собранию.

Губернатор Ленобласти, Александр Дрозденко оперативно отреагировал на инициативу главы государства, заявив, что такой план питания введут во всех школах 47 региона с 1 сентября 2020 года. Николай Емельянов рассказал, что уже сейчас дети из семей в трудном финансовом положении, которые состоят в реестре социальной защиты, получают бесплатные обеды. Таких учащихся в Ленобласти 22-24%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Маршала Казакова открыли новую школу.