На Маршала Казакова открылась школа на 1375 человек

На занятия уже смогут ходить более 600 человек. Фото: https://www.gov.spb.ru/

На занятия уже смогут ходить более 600 человек. Фото: https://www.gov.spb.ru/

Учебное заведение достроили почти на девять месяцев раньше, чем планировали.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга. Школу открыли на улице Маршала Казакова в Красносельском районе. Ее должны были открыть в начале учебного года, а открыли на девять месяцев раньше. Теперь в учебном заведении смогут учиться около 1,3 тысяч учеников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил торжественное открытие школы. Он заявил, что в каждом классе должно быть не более 25 человек, чтобы всем хватало внимание учителя.

На сайте уточняется, что в учреждении есть два бассейна, один из которых рассчитан на маломобильных учеников, а также спортивный стадион, залы для занятий спортом и столовая на 500 мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге учебная неделя началась с минирования школы. Без занятий остались ученики 109-го учебного заведения.