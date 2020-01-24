Возле Лисьего Носа Uber вылетел в кювет

Неподалеку от поселка Лисий Нос на Приморском шоссе водитель Uber вылетел в кювет и врезался в фонарный столб. Мужчина получил травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром пятницы, 25 января, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам свидетелей ДТП, водитель Kia врезался в опору освещения и затем съехал в кювет.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области отмечают, что в результате происшествия пострадал мужчина за рулем такси. Владелец автомобиля получил травмы, которе медики расценивают как средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник столкновения в Курортном районе Северной столицы, в результате которого погиб человек, проведет в тюрьме семь лет.