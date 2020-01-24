Виновник смертельного ДТП в Песочном на семь лет отправится за решетку

Летом прошлого года в Курортном районе Петербурга нетрезвый водитель на светофоре врезался в стоящий впереди автомобиль. От удара владелец пострадавшего авто скончался на месте.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 13 июля в Песочном. Эльдар Каримов, управлявший Subaru Impreza в нетрезвом виде, проигнорировал красный сигнал светофора и не сбавил скорость, приближаясь к перекрестку.

В результате злоумышленник влетел в Huyndai Solyaris, который, следуя правилам ПДД, остановился перед светофором. От столкновения Huyndai отбросило на металлическое ограждение. Травмы, полученные водителем Huyndai, оказались несовместимы с жизнью. Сестрорецкий районный суд приговорил Каримова к семи годам заключения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что ДТП на дамбе замедлило автомобильное движение.