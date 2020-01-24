В Петербурге ДТП на дамбе остановило движение

Авария произошла на дамбе ранним утром по направлению из Кронштадта в сторону Горской. Машина влетела в отбойник, из-за чего на трассе собралась внушительная пробка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 24 января. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, автомобиль, врезавшийся в отбойник, получил значительные повреждения передней части.

Сведений о пострадавших нет. Судя по прикрепленным фото- и видеоматериалам, столкновение было несильным. Однако это не помешало значительно замедлить движение на данном участке дороги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе в Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб. Водитель авто получил повреждения средней степени тяжести.