В Петербурге ДТП на дамбе остановило движение

В Петербурге ДТП на дамбе остановило движение
Машину, по словам очевидцев, окружали растерянные пассажиры и водитель. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла на дамбе ранним утром по направлению из Кронштадта в сторону Горской. Машина влетела в отбойник, из-за чего на трассе собралась внушительная пробка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в пятницу, 24 января. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, автомобиль, врезавшийся в отбойник, получил значительные повреждения передней части.

Сведений о пострадавших нет. Судя по прикрепленным фото- и видеоматериалам, столкновение было несильным. Однако это не помешало значительно замедлить движение на данном участке дороги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе в Петербурге иномарка врезалась в фонарный столб. Водитель авто получил повреждения средней степени тяжести.

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