Иномарка врезалась фонарный столб на Приморском шоссе

В Санкт-Петербурге возле дома № 47 по Приморскому шоссе дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала иномарка. Автомобиль въехал в фонарный столб

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Все случилось утром, 24 января.

Водитель получил травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки заняли левую полосу движения, что затруднило проезд. Авария случилась в ночь на пятницу, 24 января, у дома №21 по Бухарестской улице. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что автомобиль марки Audi врезался сзади в авто Mercedes.