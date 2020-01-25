Ленобласть вошла в десятку регионов с самым большим объемом производства молока

Ленобласть вошла в десятку регионов с самым большим объемом производства молока
Малащенко также отметил важную роль качественных продуктов в рационе животных. Фото: pixabay.com

Ленинградская область на 138 килограмм превысила прогноз по производству молока. Согласно данным Петростата, надой составил 8738 килограмм, вместо прогнозируемых 8600 кг.

В целом, продуктивность производства молока на 40% превысила средний показатель по России и держится на одном уровне с лучшими мировыми производителями. При этом рост объемов производства составил 102,3%, что эквивалентно 601 тысяче тонн молока, произведенного в 47 регионе.

Таким образом, Ленобласть по достоинству входит в десятку крупнейших отечественных производителей. По мнению главы комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, таких результатов удалось добиться благодаря поддержке государства, современным технологиям и профессиональной племенной работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти открыли один из крупнейших волейбольных центров Северо-Западного региона.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть молоко производство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ленобласть вошла в десятку регионов с самым большим объемом производства молока
В Сосновом бору открыли самый крупный Волейбольный центр в СЗФО
Банки начинают выдавать автокредиты без залога
Беглов проверил ход ремонта поликлиники на Гжатской улицы
«Заблокированные» лжеминеры прислали Роскомнадзору письмо
Сергей Семак готовится стать дедушкой
Оксана Воеводина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем после родов
Дополнительные «Ласточки» довезут пассажиров из Петербурга до Рускеалы