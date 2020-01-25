В Сосновом бору открыли самый крупный Волейбольный центр в СЗФО

В городе Сосновый Бор Ленинградской области состоялось торжественное открытие самого крупного Волейбольного центра в СЗФО, в честь чего в спортивном комплексе прошли показательные выступления ленинградских команд.

На церемонии присутствовали глава Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель «Единой России» Борис Грызлов, а также секретарь совета безопасности Николай Патрушев. Губернатор 47 региона отметил, что в новом центре можно проводить не только спортивные, но и культурные, театральные и зрелищные мероприятия.

Грызлов назвал новый центр лучшим дворцом спорта в Ленобласти и отметил, что с его появлением, областная волейбольная команда «Динамо», показывающая отличные результаты в волейбольной супер-лиге, теперь может побороться за призовые места в чемпионате России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Ленобласти принимает заявки на участие в программе «Ленинградский гектар».