«Зенит» встретится с «Зальцбургом» в Дохе

&#171;Зенит&#187; встретится с &#171;Зальцбургом&#187; в Дохе
Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб сыграет с австрийской командой «Зальцбург» в столице Катара Дохе. Товарищеский матч состоится в субботу, 25 января.

О предстоящей игре сине-бело-голубые сообщили в своем официальном twitter-аккаунте. Встреча австрийской и отечественной команд пройдет на стадионе «Эспайр» в Дохе. Отметим, что на сегодняшний день «Зальцбург» является бесспорным лидером в своей лиге.

Команда вышла победителем в 13 матчах из сыгранных 18-ти, при этом ни разу не проиграв на внутренних встречах. А в стартовом составе «Зенита» выступит Александр Кокорин, несмотря на соглашение, заключенное с клубом «Сочи». Сочинская команда арендует игрока до завершения сезона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские фигуристы заняли все призовые места на европейском чемпионате по фигурному катанию.

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