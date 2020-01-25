«Зенит» встретится с «Зальцбургом» в Дохе

Петербургский футбольный клуб сыграет с австрийской командой «Зальцбург» в столице Катара Дохе. Товарищеский матч состоится в субботу, 25 января.

О предстоящей игре сине-бело-голубые сообщили в своем официальном twitter-аккаунте. Встреча австрийской и отечественной команд пройдет на стадионе «Эспайр» в Дохе. Отметим, что на сегодняшний день «Зальцбург» является бесспорным лидером в своей лиге.

Команда вышла победителем в 13 матчах из сыгранных 18-ти, при этом ни разу не проиграв на внутренних встречах. А в стартовом составе «Зенита» выступит Александр Кокорин, несмотря на соглашение, заключенное с клубом «Сочи». Сочинская команда арендует игрока до завершения сезона.

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