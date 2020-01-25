Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

"когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится", - заключила Поклонская. Фото: Instagram @nv_poklonskaya

"когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится", - заключила Поклонская. Фото: Instagram @nv_poklonskaya

Заместитель главы комитета Государственной думы РФ по международным делам, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила с 42-летием президента Украины Владимира Зеленского.

Поздравительный текст Поклонская опубликовала в своем официальном Instagram в субботу, 25 января. Депутат от Крыма отметила, что радостные и теплые слова Зеленский может услышать от родных и близких. От себя Наталья Поклонская пожелала выкинуть «мертвечину» из Украины и восстановить дружеские отношения с Россией.

«Я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», — заявила Поклонская. Также она напомнила Зеленскому о незавершенном уголовном процессе по факту захвата власти против Турчинова, Яценюка и Порошенко. Депутат уверена, что у нового президента Украины есть все шансы изменить страну к лучшему.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему Путин и Зеленский не провели рабочую встречу в Израиле, как того требовал Киев.