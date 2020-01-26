На гала-концерте в честь китайского Нового года исполнили номер о коронавирусе

Гала-концерт в честь китайского Нового года по лунному календарю. Скриншот.

Гала-концерт в честь китайского Нового года по лунному календарю. Скриншот.

На гала-концерте в честь китайского Нового года прочитали стихотворение «Любовь — это мост», посвященное борьбе с эпидемией нового вируса. Выступление это стало единственным неотрепетированным номером в истории китайского новогоднего телешоу.

Номер был призван рассказать зрителям о методах профилактики заболевания. Стихотворение стало одной из самых обсуждаемых тем в китайском интернет-сегменте.

В соцсети Вэйбо и службе Вичат выступление посмотрели более 127 млн раз, на платформе «Куайшоу» — более 98 млн.

Сам концерт собрал аудиторию в 1 млрд 232 млн человек. Шоу транслировали на больших экранах по всему миру, в том числе в Петербурге, Лондоне, Бостоне и Дубае. В прямом эфире его можно было увидеть на 225 телеканалах КНР. Освещали гала-концерт в режиме реального времени 600 СМИ из более 170 стран мира.

Многоязычную версию концерта позднее планируют запустить в кинотеатрах и на телеканалах в качестве 4К. Организован гала-концерт был Медиакорпорацией Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 24 января по 8 февраля на Дворцовом мосту в честь китайского Нового года включат красную декоративную подсветку.