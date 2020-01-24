Дворцовый мост подсветят красным к китайскому Новому году

Подсветка на Дворцовом мосту в центре Петербурга 24 января засияет красным. Цвет этот выбран в честь китайского Нового года.

Декоративная красная подсветка будет включена с 24 января по 8 февраля, рассказал председатель комитета по внешним связям Петербурга Арби Абубакаров. В эти дни в городе пройдет фестиваль «Китайский Новый год — веселый праздник весны».

В программе выставка живописи и графики «Взгляд на восток», мастер-классы по боевому искусству ушу, школьный фестиваль «Китайские Новый год» и другие мероприятия, пишет ТАСС.

В 2020 году Китай отмечает Новый год в ночь на 25 января. В этот день земляную свинью официально сменит Белая металлическая крыса. Начало года празднуют одновременно с завершением полного лунного цикла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель Китая Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.