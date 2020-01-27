ДОТы в Карельском укрепрайоне избавили от радиоактивного состава

ДОТы в Карельском укрепрайоне избавили от радиоактивного состава
ДОТ времён Великой Отечественной войны и блокады на кладбище Памяти жертв 9-го января. Фото: Wikipedia

Долговременные огневые точки (ДОТы) времен Великой Отечественной войны в Карельском укрепрайоне дезактивировали.

Укрепления избавили от радиоактивного светосостава, использовавшегося для наводки орудий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области в понедельник, 27 января. На данный момент областному Комитету природных ресурсов сдали 54 ДОТа во Всеволожском районе.

Загрязненные точки выявили еще в 2017 году. После дезактивации специалисты проверили радиоактивный фон возле очищенных объектов. Приборы отметили, что показатели в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки эпидемии неизвестного коронавируса в Китае усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Ленинградской областью. С начала года обязательную проверку прошли 40 тысяч человек.

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ДОТы в Карельском укрепрайоне избавили от радиоактивного состава
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