ДОТы в Карельском укрепрайоне избавили от радиоактивного состава

Долговременные огневые точки (ДОТы) времен Великой Отечественной войны в Карельском укрепрайоне дезактивировали.

Укрепления избавили от радиоактивного светосостава, использовавшегося для наводки орудий. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области в понедельник, 27 января. На данный момент областному Комитету природных ресурсов сдали 54 ДОТа во Всеволожском районе.

Загрязненные точки выявили еще в 2017 году. После дезактивации специалисты проверили радиоактивный фон возле очищенных объектов. Приборы отметили, что показатели в пределах нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за вспышки эпидемии неизвестного коронавируса в Китае усилили санитарно-карантинный контроль на границе с Ленинградской областью. С начала года обязательную проверку прошли 40 тысяч человек.