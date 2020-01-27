На маршрут №62 вышел «Трамвай Победы»

В понедельник, 27 января, фронтовые песни радовали пассажиров «Трамвая Победы», курсирующего по маршруту №62.
Ставшая традиционной, добрая акция ежегодно организуется подростково-молодежным досугом центром «Фрунзенский» совместно с петербургским «Горэлектротрансом». Об этом gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия.
Известные каждому песни военных времен, — «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», и другие, — в салоне трамвая №62 исполнил хор ветеранов Фрунзенского района. Школьники раздавали пассажирам георгиевские ленточки и праздничные письма-треугольнички, а также подготовили творческую программу, в которой рассказывали о роли трамвая в блокадном Ленинграде.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь годовщины полного снятия блокады Ленинграда вечером в Петербурге грянет салют.