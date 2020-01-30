Вступил в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом

В России вступил закон, согласно которому лук и арбалет теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию. Данный закон вступил в силу в четверг, 30 января.

Для того, чтобы начинать охоту с луком или арбалетом гражданину будет необходимо зарегистрировать оружие в Росгвардии и получить охотничий билет, а также разрешение на хранение и ношение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что законопроект, запрещающий холдингу «Бронка Групп» застраивать земельный участок на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, застрял после первого чтения. Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приступили к рассмотрению вопроса в октябре 2019 года. Второе чтение должно было состояться еще в прошлом году.