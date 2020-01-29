Законопроект о запрете строительства ЖК на Большой Разночинной завис в первом чтении

Законопроект о запрете строительства ЖК на Большой Разночинной завис в первом чтении
На Большой Разночинной строят клубный дом. Скриншот: bronkagroup.ru

Законопроект, запрещающий холдингу «Бронка Групп» застраивать земельный участок на Большой Разночинной улице в Петроградском районе, застрял после первого чтения.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга приступили к рассмотрению вопроса в октябре 2019 года. В то же время были поданы поправки в документ, однако позже он «затерялся» в большом количестве других инициатив.

Второе чтение должно было состояться еще в прошлом году. Инициатива так и не добралась до повестки заседания ЗакСобрания, которое прошло в среду, 29 января.

Проект предполагает внесение земельного участка на Большой Разночинной улице в перечень зеленых насаждений общего пользования. Сейчас на участке строят, предположительно, клубный дом Family Loft, на который подрядчик имеет разрешение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Бронка Групп», несмотря на угрозы Макарова, застраивает Разночинную.

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