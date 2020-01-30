Отремонтированная «Принцесса Анастасия» готова к новому сезону

Отремонтированная &#171;Принцесса Анастасия&#187; готова к новому сезону
Отправляться «Принцесса Анастасия» будет, как и раньше, с Морского вокзала. Фото: vk.com/mobyspl

В свой первый рейс после длительного ремонта паром «Принцесса Анастасия», курсирующий между Петербургом и Хельсинки, отправится 21 марта.

При этом, по словам организаторов круиза, лайнер прибудет в прежний пункт назначения — Западный терминал. Ранее сообщалось, что, возможно, «Принцесса Анастасия» изменит место прибытия и пришвартуется в Южном порту, ближе к центру Хельсинки.

Однако из-за технических сложностей «переезд» парома в другую гавань состоится лишь в следующем году. Представители компании Moby SPL, осуществляющей поездки, также прокомментировали ситуацию с уменьшением количества китайских туристов из-за карантинных мер. По их словам, большие и бюджетные группы граждан Китая заменят платежеспособные европейцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие Крымского моста сэкономило для водителей 29 миллиардов рублей, которые раньше они заплатили бы за паром.

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