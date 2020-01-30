За сутки на дорогах Петербурга и области — один погибший

В общей сложности за минувшие сутки, 29 января, в Северной столице и Ленинградской области зафиксировали 420 дорожно-транспортных происшествий.

Среди участников аварии двадцать один человек пострадал. Кроме того, в чрезвычайном происшествии на дороге в Петербурге погиб один человек. Статистику ДТП за прошедшие сутки управление ГИБДД по городу и области опубликовало на своей официальной странице «Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО» во «Вконтакте».

При этом в 18 дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими среди получивших травмы есть один ребенок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассе в Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 128-м километре федеральной автодороги Р-23, неподалеку от деревни Болото в Лужском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки.