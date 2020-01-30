Вскоре в Петербурге появится еще один паром Moby SPL «Принцесса Мария»

Вскоре в Петербурге появится еще один паром Moby SPL &#171;Принцесса Мария&#187;
Фото: pixabay.com

Новый паром «Принцесса Мария» компании Moby SPL будет совершать рейсы по Балтийскому морю. Петербуржцам откроются новые направления.

Лайнер планируют запустить в 2021 году. К этому времени судно, на данный момент совершающее круизы по Средиземному морю в Италии, поступит в распоряжение компании, пишет «Интерфакс», ссылаясь на генерального директора Moby SPL Сергея Котенева.

Предполагается, что судно будет возить туристов по Балтийскому морю в Калининград и Германию. Официальных подтверждений маршрутов пока нет, по словам руководителя Moby SPL, на достижение договоренностей может уйти около полугода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Принцесса Анастасия» вернулась в строй и с 21 марта вновь будет совершать рейсы в Хельсинки.

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Вскоре в Петербурге появится еще один паром Moby SPL «Принцесса Мария»
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