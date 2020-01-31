CAS решит вопрос о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Северной столице будет решить Спортивный арбитражный суд (CAS).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что между российской стороной и Международной федерацией хоккея (IIHF) нет конфликта о месте проведения чемпионата, передает ТАСС.

«Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись», — отметил Третьяк.

Речь идет о чемпионате мира по хоккею 2023 года, а также женского чемпионата мира высшего дивизиона в 2021 году.

Он также заявил об уверенности в том, что молодежный ЧМ-2023 по хоккею проведут в России. Его должны принять Омск и Новосибирск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.