Далай-лама рассказал, как победить коронавирус

Духовный лидер тибетских буддистов рассказал о способах борьбы с китайским коронавирусом. Слова Далай-ламы процитировали фонд «Спасите Тибет».

По словам духовного лидера, буддисты должны как можно чаще читать мантру Тары, чтобы избежать заражения смертельной инфекцией.

Буддисты верят, что определенная последовательность звуков и слов при чтении мантры может оказать положительное влияние на человека.

По состоянию на 1 февраля более 11 тыс. человек по всему Китаю были диагностированы на коронавирус 2019-nCoV. Жертвами стали 259 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирус внесли в список опасных заболеваний в России.