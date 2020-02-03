Суд закрыл дело о драке владельца Rolls-Royce и активиста «СтопХама» за примирением сторон

Летом прошлого года владелец и пассажир Rolls-Royce и накинулись на пешехода, который возмутился тем, что мужчины на люксовом авто выехали на тротуар.

В понедельник, 3 февраля, Приморский районный суд Северной столицы прекратил дело в отношении Айбулата Айтуганова и Сергея Черных, которым вменяли побои и хулиганство. В июле 2019 года мужчины на Rolls-Royce с номерами московской области избили активиста сообщества «СтопХам», указавшего им на нарушение правил.

Отметив, что они заехали на тротуар, пешеход жестоко поплатился. Обвиняемые ударили пострадавшего по голове, а также распылили в лицо газовый баллончик. Айтуганову и Черных грозили общественные работы, а возможно и условный срок. Однако они в полном размере возместили причиненный ими моральный и материальный ущерб, в связи с чем претензии сторон были исчерпаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали мужчину, который перевозил в карманах 32 «закладки».