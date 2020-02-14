Новый министр культуры Ольга Любимова впервые нанесла рабочий визит в Петербург

Новый министр культуры Ольга Любимова впервые нанесла рабочий визит в Петербург
Ольга Любимова. Фото: kremlin.ru

В рамках рабочей поездки недавно назначенная на пост министра культуры РФ Ольга Любимова оценила новый камерный зал Мариинского театра.

О визите министра культуры сообщили в пятницу, 14 февраля, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Любимова посетила обновленную экспозицию Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, а также обсудила варианты развития музея властями Петербурга.

Министр также посетила Большой драматический театр Санкт-Петербурга (БДТ), где на сегодняшний день ведутся ремонтные работы. По словам Любимовой, БДТ должны полностью восстановить к следующему году. Ольга Борисовна также провела встречу с руководителями Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств (РАХ).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют создать культурный центр, посвященный развитию взаимоотношений России и Словакии.

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