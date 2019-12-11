В Петербурге появится культурно-деловой центр России и Словакии

Кроме того, планируется учредить программу обмена между Петербургом и словацким городом Лученец. Фото: pixabay.com

Кроме того, планируется учредить программу обмена между Петербургом и словацким городом Лученец. Фото: pixabay.com

Положительная динамика экономических отношений России и Словакии поспособствовала предложению возвести в Северной столице культурно-деловой центр, посвященный взаимодействию двух стран.

В среду, 11 декабря, делегация из Санкт-Петербурга посетила Словацкую Республику с официальным визитом. Возглавил российских делегатов вице-губернатор города на Неве Владимир Кириллов. Он отметил значительный рост товарооборота между Петербургом и Словакией, в 2019 году показатель увеличился на 28% и составил $82,4 млн.

Представители стран договорились о строительстве российско-словацкого центра в Санкт-Петербурге, который поспособствует укреплению не только экономических, но и культурных взаимоотношений. В нем будет действовать центр изучения языка, театральный зал, детская студия и множество творческих мастерских, рассказали в пресс-службе Смольного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно информации Смольного, расходы на переподготовку госслужащих выросли на 4 млн рублей.