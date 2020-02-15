В Instagram появились фейковые страницы губернатора Ленобласти

Мошенники создали в социальной сети Instagram фальшивые аккаунты губернатора Ленобласти. Об этом предупредил глава региона.

“Мой профиль и его подлинность подтверждена знаком, галочкой инстаграма. Все остальные подделка”, — написал он в своем настоящем аккаунте в Instagram.

При этом он отметил, что чем больше жалоб будет поступать на фейковый аккаунт, тем быстрее его заблокируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в новогодние праздники глава Ленобласти Александр Дрозденко прогулялся по Приозерском лесу. Кадрами местности он поделился на своей страничке в соцсети Instagram.