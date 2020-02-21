Грузовик и легковушка не смогли разъехаться на Волхонском шоссе

Грузовик и легковушка не смогли разъехаться на Волхонском шоссе
Участники ДТП ожидают приезда сотрудников ДПС. Фото: vk.com/spb_today

Утром 21 февраля на Волхонском шоссе возле поселка Сергиево произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить водители легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, грузовик, совершал поворот налево с правого ряда и не заметил легковушку.

«На Волхонском ш. у п. Сергиево девушку «фура убила». Классика, короче», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал. Участники ДТП ожидают приезда сотрудников ДПС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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