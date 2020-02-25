В Италии коронавирус сорвал съемки новой части франшизы «Миссия невыполнима»

В Италии коронавирус сорвал съемки новой части франшизы &#171;Миссия невыполнима&#187;
Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Последствия"

Вспышка коронавируса в Италии помешала процессу съемок седьмой части фильма «Миссия невыполнима», где в главной роли снимается голливудский актер Том Круз.

Как сообщает представитель студии Paramount Pictures в интервью The Wrap, новая картина режиссера Кристофера Маккуорри должна выйти на экраны кинотеатров в конце июля следующего года.

Трехнедельные съемки в Венеции были приостановлены из соображений безопасности актеров и съемочной группы. Пока неизвестно, отложат ли из-за этого дату фильма.

Напомним, итальянские власти ввели карантин в дюжине городов из-за вспышки нового китайского коронавируса. Жителям провинций Ломбардия и Венето запрещено покидать город. Кроме того, в эти города нельзя попасть. Согласно последним данным, в Италии заразилось более 200 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии опустели полки магазинов из-за эпидемии коронавируса.

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