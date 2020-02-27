В Китае за день из-за коронавируса погибли 29 человек

В Китае от коронавируса погибли 2744 человека. Всего зафиксировано 78 497 случаев заражения. При этом 32 495 человек вылечились и выписаны из больниц.

Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению. За сутки в Китае из нового типа коронавируса умерли 29 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об уверенном снижении числа новых заражений смертельным коронавирусом в Китае. Эксперты обнаружили, что эпидемия нового типа коронавируса COVID-19 достигла своего пика и начала снижаться. По его словам, ДНК коронавируса не претерпел особых изменений. Специалисты также предположили, что предпринятые китайскими властями меры предотвратили возникновение пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.