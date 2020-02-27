Скончался главный режиссер Театра на Васильевском

Владимир Туманов ушёл из жизни сегодня, 27 февраля.

Об этом сообщает официальная группа «Театр на Васильевском» в социальной сети «Вконтакте». Туманову было 66 лет. Театр скорбит об утрате и называет ее невосполнимой. Без руководителя остался актерский курс РГИСИ при театре.

Туманов родился 19 сентября 1953 года в Забайкальском крае. После обучения у именитых режиссеров, он работал в различных театрах России и Литвы.

В 2011 году он стал главным режиссером Театра на Васильевском. Его спектакли получали престижные премии — «Золотая маска», «Золотой софит».

Прощание с режиссером состоится в Театре на Васильевском 2 марта. Время станет известно позднее.

Причины смерти не сообщаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Худрук театра «Современник» Галина Волчек умерла. В «Современнике» Волчек была сначала режиссером.