Ленобласть начнет дарить подарки новорожденным малышам

Ленобласть начнет дарить подарки новорожденным малышам
Акция с подарками новорожденным будет посвящена десятилетию детства в стране. Фото: pixabay

В Ленинградской области с первого дня весны молодым родителям будут дарить «Подарок новорожденному» со всем необходимым для ухода за младенцем в первый год жизни.

Как заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко на заседании областного правительства 27 февраля, акция с подарками новорожденным будет посвящена десятилетию детства в стране. Он выразил надежду, что это поможет поднять настроение родителям и повлияет на улучшение демографической ситуации в области.

«Подарок новорожденному» будет включать в себя одеяло, пеленки, боди, чепчик, шапочку, игрушку для зубов и светоотражатели на коляску, отметили в пресс-службе областного правительства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов порадовал детей Калининского района сладкими подарками.

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