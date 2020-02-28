В Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет

В Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет
Гилл Сукхбиандар Сингха исчез сразу после преступления. Фото: pixabay

Петербургские оперативники произвели задержание иностранного гражданина, который находился в международном розыске 19 лет. Уроженца Индии искали по делу о двойном убийстве.

Как сообщает РЕН ТВ, в марте 2001 года в квартире на улице Маяковского произошло убийство. Двое граждан Индии, Парвиз Мухаммед Ахетешам и Гилл Харпиндар Сингха, напали на супружескую пару соотечественников.

Жертвы занимались бизнесом в России. Злоумышленники зверски избили их, а после задушили. После этого убийцы вышли квартиры, прихватив с собой сберегательные книжки, кредитки, личные вещи на сумму в 2 млн рублей, а также два тела, которые после отвезли на автостоянку на набережной Робеспьера.

Парвиз Мухаммед Ахетешам был осужден, а Гилл Сукхбиандар Сингха исчез сразу после преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иностранец международный розыск новости спб убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет
Лжесотрудница турфирмы похитила 129 тысяч у женщины, мечтающей о Тунисе
Петербуржец получил черепно-мозговую в «Пятерочке»
В Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове
В Петербурге мошенник представился внуком и похитил у пенсионерки все деньги
В Петербурге из-за «минеров» эвакуировали 10 тысяч человек
Воры обнесли квартиру алжирца на Ленинском
Ночная гонка двух делимобилей закончилась ДТП на улице Комсомола