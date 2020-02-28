В Петербурге задержан гражданин Индии, которого разыскивали почти 20 лет

Петербургские оперативники произвели задержание иностранного гражданина, который находился в международном розыске 19 лет. Уроженца Индии искали по делу о двойном убийстве.

Как сообщает РЕН ТВ, в марте 2001 года в квартире на улице Маяковского произошло убийство. Двое граждан Индии, Парвиз Мухаммед Ахетешам и Гилл Харпиндар Сингха, напали на супружескую пару соотечественников.

Жертвы занимались бизнесом в России. Злоумышленники зверски избили их, а после задушили. После этого убийцы вышли квартиры, прихватив с собой сберегательные книжки, кредитки, личные вещи на сумму в 2 млн рублей, а также два тела, которые после отвезли на автостоянку на набережной Робеспьера.

Парвиз Мухаммед Ахетешам был осужден, а Гилл Сукхбиандар Сингха исчез сразу после преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге раскрыли убийство утопленника с пакетом на голове.