Петербуржцы стали чаще переводить деньги с мобильных устройств

Переводы совершаются не только внутри страны, но и по всему миру. Фото: Pixabay

Переводы совершаются не только внутри страны, но и по всему миру. Фото: Pixabay

Жители России стали чаще переводить деньги с мобильных устройств.

В среднем горожане отправляют по 2328 рублей с мобильных телефонов, планшетов и компьютеров, в других регионах СЗФо — по 1627 рублей, сообщили аналитики «Яндекс.Денег».

В Петербурге отправляют деньги чаще с Android — 68 %.

При этом переводы совершаются не только внутри страны, но и по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 1 января 2020 года Центральный банк России начал взимать с банков комиссию за переводы денежных средств по Системе быстрых платежей. Данная система позволяет переводить деньги по номеру телефона.