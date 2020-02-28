Берегите иммунитет и не трогайте лицо: как защититься от коронавируса

На основе рекомендаций Роспотребнадзора и медицинских специалистов названы способы защиты от коронавируса. Передается он от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Мыть руки

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что самое важное — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Руки рекомендуют мыть водой с мылом или использовать дезинфектор. Носить его с собой лучше всегда, чтобы в любой момент можно было очистить руки.

Не трогать лицо

Неосознанно люди периодически касаются своего лица, что способствует распространению инфекций. Старайтесь не трогать рот, нос или глаза немытыми руками.

Прикрывайте нос и рот салфеткой при чиханье

Данная рекомендация направлена скорее на предотвращение распространения реакции. Когда вы чихаете или кашляете, не забывайте прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой. После использования обязательно утилизируйте их. Ладонь для таких случаев не очень подходит.

Избегайте рукопожатий и поцелуев

При приветствии, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется, старайтесь не касаться других людей. Откажитесь на время от рукопожатий и поцелуев в щеку.

Не забывайте очищать смартфон

Позаботьтесь о чистоте телефона, клавиатуры компьютера, стола и других предметов, которых вы часто касаетесь. Регулярно протирайте рабочее место и делайте уборку дома.

Некоторые также рекомендуют носить перчатки, чтобы не касаться поручней и дверных ручек в общественных местах и транспорте. Как отметил врач Дмитрий Атаманов, совет этот носит скорее предупредительный характер. Вирус передается воздушно-капельным путем, а не через соприкосновение с поверхности.

«В основном это общие рекомендации по предотвращению распространения ОРЗ. Они универсальный и ничем отличаются от тех, что дают при гриппе и простуде. Для защиты от вируса также актуальны все рекомендации по поддержанию иммунитета. Старайтесь не простывать, хорошо питаться и тепло одеваться для того, чтобы не провоцировать иммунитет на лишние стрессы», — отметил врач в разговоре с gazeta.spb.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие специалисты составили список продуктов и вещей, которые нужно иметь на случай карантина из-за эпидемии коронавируса. В Петербурге покупка необходимой еды обойдется в 5,5 тыс. рублей.