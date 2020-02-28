Заседание по Муринскому парку перенесли из-за ошибки Смольного в расчетах

В Санкт-Петербургском городском суде 28 февраля встретились защитники Муринского парка и представители Смольного. Ожидалось, что заседание станет последним, однако из-за ошибок в расчетах вынесение решения снова отложили.

Активисты через суд пытаются защитить участок Муринского парка площадью 1,8 га от застройки. Административным ответчиком по делу выступает правительство Санкт-Петербурга.

В очередной раз вынесение решение перенесли из-за нехватки документов. В прошлый раз ответчик не донес необходимые бумаги, в этот — не предоставил точные замеры о границах территориальной и функциональной зоны оспариваемой части участка 1,8 га.

«Правительство данное требование не выполнило. Были произведены какие-то другие расчеты, между другими точками, поэтому суд в очередной раз отложился», — пояснила gazeta.spb.ru адвокат экологического правового центра «Белонна» Ксения Михайлова.

В суде защитники Муринского парка ссылаются на то, что между Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) и Генпланом имеются расхождения. Участок, который в Генплане обозначен как зона рекреации, в ПЗЗ переведен в зону «спорт».

Правительство указывает на то, что принять постановление об изменении ПЗЗ можно без учета закона о ЗНОП. Активисты с этой позицией не согласны.

«Закон о ЗНОП имеет большую юридическую силу. Ответчики пренебрегают вышестоящим законом. Мы считаем, что в этом большое нарушение», — отметила активистка движения «За сохранение Муринского парка» Марианна Бакан в разговоре с gazeta.spb.ru.

Каким будет итоговое решение суда, загадывать истцы пока боятся. Но рассчитывать на благоприятный исход можно с учетом том, что освоение земельного участка еще не началось, подчеркнула адвокат Ксения Михайлова.

Напомним, активисты и местные жители выступают против застройки участка Муринского парка. Возвести там планируют вторую очередь элитного спорткомплекса «Нова Арена». Застройщиком выступает компания ООО «Анна Нова».

Следующее заседание суда назначено на 29 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, Санкт-Петербургский городской суд признал аргумент защитников Муринского парка, однако насколько он весомый пока не установлено.