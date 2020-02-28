Митрополит Варсонофий встретился с губернатором в Смольном

Митрополит Варсонофий встретился с губернатором в Смольном
Новость оказалась слухом. Фото: Pixabay

Это породило слухи о том, что РПЦ просит передать Спас на Крови ей.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщается на официальном сайте митрополита. В Смольном встретились митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и губернатор Александр Беглов. Также на мероприятии присутствовали другие представители церкви. Они обсуждали некоторые вопросы, связанные с подготовкой к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского.

Напоминаем, что до этого в СМИ писали, будто митрополит просит передать Спас на Крови РПЦ. Он эти слухи опровергает. Петербуржцы, судя по комментариям в социальных сетях, против. Они считают, что собор слишком популярен среди туристов, чтобы лишать их возможности ходить туда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская епархия опровергла слухи о передаче Спаса на Крови РПЦ.

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Митрополит Варсонофий встретился с губернатором в Смольном
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