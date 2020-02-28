Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

Наконец поклонники узнали, какого цвета глаза у любимого артиста.

Об этом стало известно 28 февраля. Рэпер Элджей выложил в своем Instagram-аккаунте фотографию, которая поразила подписчиков. На ней артист запечатлен без любимых белых линз, с которыми он не расстается ни на концертах, ни на фотосессиях. Особенность Элджея породила множество шуток – фанаты советовали ему сходить к врачу, чтобы вылечить «бельмо».

Наконец популярный исполнитель сдался и показал себя настоящего – оказалось, что у рэпера карие глаза. В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.

«Ты очень красивый без линз»,

— пишет один из подписчиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева взяла фамилию Элджея после свадьбы. Теперь на сайте есть только ИП Узенюк Анастасия Вячеславовна, а Ивлеева Анастасия Вячеславовна пропала из списков индивидуальных предпринимателей.