Власти Южной Кореи попросили жителей не выходить из дома в эти выходные

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

Авиарейсы в Южную Корею с 1 марта смогут выполнять только две российские авиакомпании. Фото: Pixabay

Граждан Южной Кореи призвали не выходить из дома в эти выходные, а также не участвовать в каких-то массовых собраниях, церковных службах. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения РК Ким Ган Нип, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что эти выходные станут «решающим моментом» в борьбе с коронавирусом.

В Южной Корее зафиксировано 594 новых случая заражения коронавирусом, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 931. Об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить формирование и продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. С 1 марта авиасообщение с ней будет ограничено. Летать туда и обратно смогут только «Аэрофлот» и Korean Air. В местном Минздраве отметили, что проверку на наличие заболевания проходят все люди, прибывающие в страну из Южной Кореи, Ирана и Италии, где сейчас активно распространяется эпидемия.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года.

На основе рекомендаций Роспотребнадзора и медицинских специалистов названы способы защиты от коронавируса. Передается он от человека к человеку воздушно-капельным путем. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что самое важное — это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Руки рекомендуют мыть водой с мылом или использовать дезинфектор. Носить его с собой лучше всегда, чтобы в любой момент можно было очистить руки. Некоторые также рекомендуют носить перчатки, чтобы не касаться поручней и дверных ручек в общественных местах и транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Выборгской таможни прошли учения по предупреждению завоза новой коронавирусной инфекции в страну. Подготовку прошли работники МАПП Светогорск, через который петербуржцы чаще всего проезжают в Финляндию.