Надежда Бабкина ела все, но похудела на 22 килограмма

Певица рассказала о своем методе сброса лишнего веса. Оказывается, важно не то, что ты ешь, а когда.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем певица Надежда Бабкина рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она, комментируя свое преображение, уверенно назвала все диеты бесполезными. Бабкина призналась, что нужно есть по системе 8 и 16. Согласно ей, можно есть все, что угодно в течение восьми часов, а затем 16 часов абсолютно ничего.

Благодаря таким ограничениями артистка похудела на 22 килограмма за три месяца. Она добавила, что за 16 часов можно пить воду и чай, но без сахара.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян похвалила диету Бабкиной и призналась, что она действенная.

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