Россиян ждут длинные выходные в честь 8 марта

Россиян ждут длинные выходные в честь 8 марта
8 марта. Фото: Pixabay

Жители России смогут отдохнуть на трехдневных весенних выходных в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя, поскольку праздничный день в 2020 году выпадает на воскресенье, российское правительство перенесло выходной на понедельник, 9 марта.

Для справки добавим, что Международный женский день отмечается каждый год восьмого числа в первом месяце весны. Праздник посвящен борьбе женщин за свои политические и социальные права.

Следующие длинные выходные ждут российских граждан в начале мая. Население будет отдыхать с 1 по 5 мая в честь праздника Дня весны и труда, а с 9 по 11 мая в России будет отмечаться День Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы скупают билеты в Крым на мартовские выходные.

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