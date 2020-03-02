Врач рассказал, как нормализовать низкое давление

Врач рассказал, как нормализовать низкое давление
Врач рассказал, как можно снизить давление, не прибегая к таблеткам. Фото: Pixabay

Российский врач-терапевт из клинико-диагностического центра «Мединцентр» Николай Петров поделился способами улучшения низкого давления.

Как передает издание «Аргументы и факты», в нормализации давления может помочь соленая и пряная еда, ускоряющая кровообращение и тонизирующая сосудную систему. По словам врача, этот метод может помочь только тем, у кого нет проблем с почками.

При пониженном давлении также может помочь натуральный кофе или черный чай, а также что-нибудь сладкое для нормализации сахара.

Медик отметил, что повышение уровня холестерина в крови помогает восполнить недостаток питательного жира в организме. Это можно сделать, съев мясо и рыбу. А орехи и сухофрукты позволяют стимулировать работу мозга.

Вместе с тем стоит отметить, что применение всех способов одновременно может вызвать резкий скачок артериального давления, что приведет к ухудшению состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи перечислили продукты на время поста.

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