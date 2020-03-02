Выпускникам школ усложнили процедуру сдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали, что в 2020 году к проведению единого государственного экзамена у школьников подключат новые технологии. Выпускникам из нескольких российских регионов станет сложнее списывать.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу Рособрнадзора, технология машинного зрения подразумевает применение нейросети для определения подозрительного поведения экзаменуемых.

В ведомстве рассказали, что система сможет определять возможные нарушения поведения школьников на видеозаписи и фиксировать их. После этого она будет отправлять записи наблюдателю, который, в свою очередь, определит, было ли нарушение.

Далее подозреваемого ученика проверят на месте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьникам назвали даты проведения ЕГЭ в 2020 году.