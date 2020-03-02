Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2019 год.

В 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:

Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;

Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;

Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;

Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.

Показатель (млрд рублей) 2018 2019 Изменение Операционная выручка 143,2 163,3 14% EBITDA 43,7 65,6 50% Рентабельность EBITDA, % 30,5% 40,2% 9,6 п. п. CAPEХ 25,5 33,8 32,5% Чистая прибыль 2,7 6,6 144,6%

В 2019 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей:

Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44,6 млн человек, увеличившись на 2,3 млн человек за год;

Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 8,3% и составил 305 рублей;

Годовой отток абонентов сократился на 2,6 п. п. и составил 34,8%;

Количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 39%.

Показатель 2018 2019 Изменение Абонентская база, млн 42,3 44,6 5,3% ARPU (рубли) 281 305 8,3% Отток (%) 37,5% 34,8% (2,6 п. п.)

Число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 3,75 млн человек, увеличившись за год на 2 млн пользователей (не учитываются в абонентской базе компании).

Показатель 2018 2019 Изменение Абонентская база MVNO, млн 1,75 3,75 115%

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«В 2019 году Tele2 показала опережающие рынок темпы роста выручки и увеличила прибыль в 2,5 раза, что подтверждает эффективность выбранной бизнес-стратегии. Мы фокусировались на инновационных решениях, которые предвосхищали ожидания клиентов, и продолжали активно развивать сеть. Мы предложили клиентам революционные продукты, реализовали новые подходы в рознице и обслуживании, запустили сети в Ярославской и Ивановской областях. Все это, наряду с эффективным управлением оттоком, позволяет Tele2 увеличивать свою долю на стагнирующем рынке. Наша абонентская база качественно меняется: число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на рекордные 39%. Чтобы обеспечивать высокое качество при активном потреблении трафика, мы инвестировали в технологическое развитие. В 2019 году Tele2 лидировала по темпам строительства сети, вышла на второе место в отрасли по числу станций LTE и первой на рынке запустила пилотную сеть 5G. Высокие показатели удовлетворенности клиентов укрепляют нашу уверенность в дальнейшем росте бизнеса».

Дополнительная информация

Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного интернета: в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.