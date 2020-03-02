Беглов подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

Глава Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи снюсов несовершеннолетним. За его несоблюдение всех нарушителей будут штрафовать.

Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 2 марта, на официальном сайте администрации города.

Закон распространяется на розничную продажу никотиносодержащей продукции. Он запрещает продавать несовершеннолетним продукцию и устройства для ее употребления. За несоблюдение закона всех нарушителей будут штрафовать.

Так, размер наказания составит для граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 10 до 20 тыс., а юридическим придется раскошелиться от 30 до 50 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кого Александр Беглов предложил на пост вице-губернатора Петербурга.