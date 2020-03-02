Утром в Петроградском районе столкнулись две легковушки и маршрутка

Утром в Петроградском районе столкнулись две легковушки и маршрутка
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали легковые автомобили и общественный транспорт.

Авария случилась сегодня, 2 марта, на пересечении Каменноостровского проспекта и Большой Пушкарской. Дорогу не смогли поделить водители двух легковушек и маршрутки.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, как водитель легковушки на полном входу врезается в маршрутку, которая пыталась повернуть. От сильного удара авто развернуло на проезжей части в зоне пешеходного перехода.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием пешехода. Водитель легковушки сбил пенсионера на пешеходном переходе.

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