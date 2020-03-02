«Удивил своей красотой»: петербуржцы показали лед на канале Грибоедова

&#171;Удивил своей красотой&#187;: петербуржцы показали лед на канале Грибоедова
Канал Грибоедова. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Северной столице замерзшая вода на канале Грибоедова поразила горожан красотой. Очевидцы поделились фотографиями в группе«Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Горожане искренне удивляются замерзшему льду, ведь на протяжении всей уже минувшей зимы вода в петербургских реках, каналах и других водоемах практически не замерзала: температура опускалась до отрицательных значений редко и, как правило, лишь ночью.

«Канал Грибоедова удивляет своей красотой», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о массовой аварии в Петроградском районе города.

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