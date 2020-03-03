Для двух архивов в Петербурге построят новое здание

Для двух архивов в Петербурге построят новое здание
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Фото: pixabay.com

В новое здание переедут Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства Петербурга.

Работы по его проектированию уже ведутся, рассказал губернатор Александр Беглов на селекторном совещании полномочного представителя президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

«Архивный комитет стремится максимально развивать цифровые услуги городских архивов», — подчеркнул Беглов.

Всего в ведении комитета находятся семь государственных архивов. В них хранится более 11,7 млн единиц, большая часть из них — на бумажных носителях. Часть документов можно посмотреть на портале «Архивы Санкт-Петербурга».

По словам Беглова, множество запросов в архивы сегодня связаны с подтверждением проживания в блокадном Ленинграде и эвакуации из города во время войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пообещали сохранить все материалы блокадного архива Дома радио.

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