На Московском проспекте неизвестные избили пенсионера в лифте, а после обокрали его квартиру

В центре Петербурга неизвестные злоумышленники избили пожилого петербуржца в лифте, а после похитили имущество из его квартиры.

Днем 5 марта в полицию обратился житель Адмиралтейского района и рассказал, что на него напали в лифте в доме №73/5 на Московском проспекте, избили, а после отобрали имущество.

Полицейские выяснили, что трое мужчин кулаками избили 83-летнего пенсионера и отобрали его ключи от квартиры. После они заставили провести его до квартиры, а уже внутри потерпевшего связали хомутом и ремнем и закрыли в ванной комнате. Из квартиры злоумышленники похитили биокамин, бутылку коньяка и морской кортик, после чего сбежали.

Спустя несколько часов родственники пенсионера отвезли его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Неизвестных ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный ударил женщину ножом в живот в лифте на Котина.